‘OG3NE’-zusjes reageren op haatberichten over 35 jaar jongere vriendin vader

Ricardo Vol (56) vond ongeveer een jaar na het overlijden van zijn vrouw Isolde opnieuw de liefde bij Janine Aarts (21). Hij werd overspoeld door negatieve reacties, waar hij erg van schrok, en ook zijn dochters van ‘OG3NE’ kregen hiermee te maken.

Toen bekend werd dat de vader van Lisa, Amy en Shelley een relatie had met een fan van OG3NE die 35 jaar jonger was, gunde niet iedereen hem het geluk. Het leeftijdsverschil zou te groot zijn en dat was dan ook waar velen over vielen. Niet alleen Ricardo kreeg dat te horen, ook de zangeressen kregen de nodige haatberichten op hun bordje en zeggen nu dat ze het best lastig vinden om daarmee om te gaan.

Geleerd

Nog steeds moeten de zangeressen dealen met boze berichtjes over de reactie. Amy zegt er het volgende over tegen Shownieuws: “Je hebt af en toe wel het idee van: ‘Ik wil die gasten opzoeken’, weet je wel? Maar we hebben de afgelopen jaren wel geleerd om het naast je neer te leggen.” Lisa voegt eraan toe dat ze altijd voor hun eigen familie zullen opkomen. “Zoals iedereen, denk ik. En dat doen we hopelijk op een hele nette manier, zodat we ook niet mensen onnodig gaan aanvallen. Roddels zullen altijd bestaan, op een gegeven moment denk je: ‘Nu laat ik het rusten’. Wij weten hoe het zit.”

Moeder Isolde

De moeder van Lisa (24), Amy (23) en Shelley (23) overleed in 2017 aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker. Isolde was ook de inspiratie voor het nummer Lights And Shadows, het liedje waarmee OG3NE Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. Het nummer werd geschreven door Ricardo, die vaker muziek schrijft voor zijn dochters.

