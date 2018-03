OG3NE-zusjes eren hun overleden moeder op haar verjaardag

Vandaag, 29 maart, is een dag die voor altijd bijzonder zal zijn voor de O’G3NE zussen Amy, Lisa en Shelley. Vandaag zou hun overleden moeder Isolde namelijk jarig zijn. Dat de meiden hun moeder nog iedere dag missen wordt duidelijk in de berichten die ze plaatsen om haar te eren.

Amy

“Lieve mamma. Vandaag is jouw verjaardag. Ik had zo graag naast je bed willen staan met een heerlijk ontbijtje, prachtige cadeaus, ballonnen, slingers en het allerliefste nog met talloze knuffels en kusjes. Iedere seconde van iedere dag mis ik je en denk ik aan je. Gefeliciteerd, lieve mamma”, schrijft Amy bij een foto van haar en haar moeder op Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bg5fiz2l0MP/

Lisa

“Er zijn geen woorden die beschrijven hoe erg we je missen en hoeveel pijn het doet dat we verder moeten zonder je… We voelen het iedere seconde van elke dag en elke nacht. Uit de ‘MAMMA❤’ foto-map op m’n telefoon koos ik deze foto… Eén van de ontelbare foto’s waarop je prachtig lacht, je lieve ogen geluk uitstralen, je me vasthoudt en me – zonder dat je het toen wist – terug neemt naar een dierbare herinnering. Wat had ik er vandaag graag ‘ontelbaar +1’ van gemaakt. Je blij gemaakt met een versierde kamer. Je ontbijt op bed gebracht, voor je gezongen, je cadeaus gegeven en met je gelachen”, aldus Lisa. “Met jou de dag waarop je leven begon gevierd. Het leven waarin jij zóveel mensen gelukkig hebt gemaakt, maar je gezin nog het allermeest. Vandaag kunnen we voor het eerst al die dingen niet meer doen. We denken aan je, vieren het met je in onze dromen en gedachten… We houden zoveel van je, waar je ook bent. Happy bday, mama.”

https://www.instagram.com/p/Bg5o5NOhyOL

Shelley

Ook Shelley plaatste een mooie foto met haar moeder op Instagram. “Mijn prachtig mooie, lieve mama… Vandaag zouden we je eigenlijk wakker zingen, zeggen hoeveel we van je houden, lachen, cadeautjes geven en het leven vieren. Vandaag is de eerste keer van de vele verjaardagen die nog gaan komen dat we je geen kusjes en knuffels kunnen geven. Wel zijn we met elkaar en vieren we onze mooie momenten samen met jou in ons hart. Voor altijd ❤ Ik mis je zo…”

