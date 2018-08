OG3NE reageert op de nieuwe relatie van hun vader met 20-jarige fan

Afgelopen weekend maakte de vader van Lisa, Amy en Shelley – die samen beter bekend staan als OG3NE – bekend opnieuw het liefdesgeluk te hebben gevonden. Ricardo Vol (55) deed dat met een romantisch kiekje met zijn kersverse vriendin, die 35 jaar jonger is dan hij.

‘Je leven oppakken gaat pas lukken als iemand je laat zien en voelen dat er nog een leven is’, schreef hij bij de foto. ‘Daarom nu genieten van deze zomervakantie met Janine.’ Daarop kreeg Ricardo gemengde reacties te horen; veel volgers keurden het leeftijdsverschil tussen de twee meteen af. ‘Ik weet niet wat ik hiervan moet denken’, werd er meerdere keren gereageerd onder het bericht. Ook kreeg de liedjesschrijver kritiek over zich heen, omdat hij ruim een jaar na het overlijden van zijn vrouw Isolde ‘al’ een nieuwe relatie heeft.

Supergrote steun

Inmiddels hebben ook zijn dochters gereageerd op de nieuwe relatie van hun vader en zij laten in een statement weten ontzettend blij te zijn. ‘Het doet ons enorm goed om mee te maken dat papa weer wat blijdschap vindt’, aldus de OG3NE-zusjes. ‘Het helpt als je iemand hebt die voor je klaarstaat en je weer een beetje het geluk laat voelen. We hebben het allemaal nog erg zwaar met het verlies van mama en weten door onze eigen relaties ook hoe belangrijk het is om niet alleen door de dalen te gaan en iemand te hebben die je er weer bovenop helpt wanneer je het even niet meer ziet zitten.We hebben van dichtbij meegemaakt dat Janine een supergrote steun is, onze vader gelukkig en blij maakt, iets wat je als dochters natuurlijk het allerliefste wilt.’

Moeder

Vorig jaar kwam het trieste nieuws naar buiten dat de moeder van Lisa, Amy en Shelley, Isolde Vol, overleed aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker. Het nummer ‘Lights and Shadows’, waarmee OG3NE naar het Eurovisie Songfestival van 2017 vertrok, was geïnspireerd op de ziekte van hun moeder. De tekst voor het nummer werd geschreven door Ricardo. Hij schrijft vaker muziek voor zijn drie dochters.

