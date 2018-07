Zien: de officiële gezinsfoto’s van de Britse royals op doopdag prins Louis

Precies een week geleden, op maandag 9 juli, vond een bijzonder moment plaats voor de Britse royals. In het bijzonder voor prins William en zijn vrouw Kate, want op die dag werd hun jongste telg prins Louis gedoopt. En vanzelfsprekend heeft dat een aantal prachtige familiekiekjes opgeleverd.

Voor de doop van prins Louis kwam de gehele Britse koninklijke familie bijeen, zo is te zien op een van de officiële foto’s die naar buiten zijn gebracht. Op alle kiekjes ligt de kleine spruit in de armen van zijn moeder Kate, die stralend van trots poseert.

St. James’s Palace

Prins Louis is elf weken na zijn geboorte (maandag 23 april) gedoopt in de koninklijke kapel van St. James’s Palace in Londen; de plek waar ook de doop van prins George plaatsvond. Prinses Charlotte werd op een andere plek gedoopt, namelijk in de St. Mary Magdalene-kerk op het landgoed Sandringham. Alle drie de plechtigheden werden geleid door Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury.

Beeld: ANP, Instagram