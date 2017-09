It’s official: Kim en Kanye verwachten hun derde kind

De geruchten gingen al langer, maar nu is het dan echt bevestigd: Kim Kardashian en Kanye West verwachten hun derde kind. Het is een meisje en ze zal ter wereld komen met behulp van een draagmoeder.

Draagmoeder

Wegens complicaties tijdens Kims eerste twee zwangerschappen is het fysiek niet verantwoord voor haar om een derde zwangerschap te ondergaan. Daarom koos het celebritykoppel voor een draagmoeder. TMZ meldt dat de vrouw eind twintig is en uit San Diego komt.

Eetschema

Een bron meldt verder aan People Magazine dat de hele familie ‘over the moon‘ is, aangezien de zoektocht naar een geschikte draagmoeder niet gemakkelijk was. Kunnen we ons iets bij voorstellen, want er zou zelfs een eetschema voor de vrouw in kwestie zijn opgesteld. Kim en Kanye hopen daarmee hun baby zo gezond mogelijk ter wereld te laten komen. Het zusje van North en Saint wordt eind januari verwacht.

Bron: ELLE, TMZ, People Magazine. Beeld: Giphy

