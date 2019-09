Oeps: Wendy van Dijk liket gemene tweets over Chantal Janzen

Daar liket de SBS6-ster namelijk een hoop gemene tweets over het programma en in het bijzonder over Chantal Janzen. Zo staat tussen de favorieten van Van Dijk een tweet waarin iemand schrijft: ‘Jeetje, wat is er met het gezicht van Chantal Janzen gebeurd? Mislukte facelift, die wangen zo hoog en botox? Zonde!’

Auw, dat doet pijn. Maar: dat is niet de enige gemene tweet die ze over Chantal Janzen liket. Ook met de stelling: ‘Dancing with the Stars presentatie zou gedaan worden door Chantal Janzen maar ik zie alleen een strakgetrokken gebotoxte blonde doos’, lijkt Van Dijk het eens te zijn.

Wendy was duidelijk niet onder de indruk van het programma. ‘Wat een vreselijke presentatie van beiden. #irritatiefactortje’, kon ook een like van Van Dijk verwachten. Als laatste liet ze middels een like nog even weten het programma ‘niet te voelen’.

Dance Dance Dance

Waar de steken onder water van Wendy van Dijk vandaan komen is niet helemaal duidelijk. Wel zijn de twee op veel gebieden elkaars rivalen. Allebei brengen ze een magazine uit en beiden zijn ze de grootste presentatrices van Nederland. Daarnaast komt, hoe toevallig, Van Dijk binnenkort óók met een dansprogramma. Binnenkort begint op SBS6 het programma Dance Dance Dance, gepresenteerd door Wendy en Jandino.

#DancingWiththeStars presentatie zou gedaan worden door Chantal Jansen maar ik zie alleen een strakgetrokken gebotoxte blonde doos. — Marco Van Den Boogaard (@BoogaardMarco) September 7, 2019

Jeetje, wat is er met het gezicht van #chantaljanzen gebeurd? Mislukte facelift, die wangen zo hoog en botox? Zonde! #DancingWiththeStars — Jette (@xxxjettexxx) September 7, 2019

Bron: Superguide | Beeld: ANP

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.