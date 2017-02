OEPS: Seksueel getinte foto’s en filmpjes van Patricia Paay op sociale media

Het is de nachtmerrie van elke celeb: op een dag wakker worden en te horen krijgen dat iemand seksuele filmpjes en foto’s van jou heeft verspreid. Ook in ons landje komt het wel eens voor en zangeres Patricia Paay kreeg er zopas mee te maken. De 68-jarige artieste is diep geschokt en trok deze ochtend naar het politiebureau.

Patricia Paay stapte een tijdje geleden opnieuw in het huwelijksbootje, maar haar roze wolkje werd zopas in stukken van elkaar geschoten. Zo verschenen er namelijk enkele seksuele foto’s en filmpjes van de blondine online, maar zij wist hier niets van af. “Ik heb nooit iemand toestemming gegeven dit soort beelden te maken, laat staan te verspreiden”, aldus Patricia Paay. “Het is zeer strafbaar wat hier gebeurt en daarom heb ik in overleg met mijn advocaat besloten officieel aangifte te doen.”

Dader

Meestal is de dader in gelijkaardige gevallen geen bekende voor het slachtoffer, maar Patricia lijkt wel een vermoeden te hebben wie er achter deze laffe daad zit. “Er is iemand die me al tijden zwart probeert te maken en me probeert te chanteren. Ik zal niet zeggen wie dit is, maar deze informatie wel delen met de politie”, aldus Paay. Hopelijk vinden ze snel de schuldige en kunnen de expliciete beelden terug snel offline gehaald worden.

Lees ook: