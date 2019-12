Oeps! RTL maakt finalisten ‘Expeditie Robinson’ per ongeluk bekend

RTL heeft door een verkeerde reclame per ongeluk de finalisten van Expeditie Robinson bekendgemaakt. Fans zijn er niet over te spreken.

Let op: wil je nog niet weten wie de finalisten zijn? Lees dan vooral niet verder!

De halve finale van het programma met de vijf overgebleven kandidaten wordt zondagavond uitgezonden. Maar in de reclame die zondagmiddag te zien was, werd de finale met drie kandidaten al aangekondigd. Deze was waarschijnlijk pas bedoeld voor volgende week.

Foutje RTL

RTL heeft bevestigd dat inderdaad per ongeluk het verkeerde spotje is getoond.

“Als gevolg van een menselijke fout is de promo eenmalig een dag te vroeg uitgezonden waarin de finalisten van Expeditie Robinson al te zien zijn. We vinden het uiteraard heel spijtig voor de trouwe fans dat daardoor de uitkomst van de halve finale al bekend is”, laat RTL weten. “Maar kleine troost, de proeven van de halve finale zijn zo spannend, dat het zeker de moeite waard is om vanavond te kijken en te zien hoe de finaleplekken zijn veroverd. We hopen dat onze spoiler niet verder wordt verspreid.”

Finalisten

Fans wachten al weken vol spanning op de ontknoping van het programma. Zondagavond zou iedereen er dan ook eindelijk achter komen welke deelnemers in de finale komen te staan. Die spanning is nu dus niet meer nodig.

De reclame lijkt voor de aflevering van volgende week te zijn. In het spotje zijn Eva Cleven, Hugo Kennis en Shary-An Nivillac te zien. Bij de video staat ‘zondag 20.00 uur finale van Expeditie Robinson’. Kortom: het lijkt erop dat dit de drie finalisten zijn.

Veel kritiek

Fans zijn niet erg blij met de fout van RTL. Op Twitter regent het reacties: iedereen vindt het erg jammer dat de spanning er nu al af is.