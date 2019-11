Lezen op eigen risico: is de winnaar van ‘Expeditie Robinson’ verraden?

‘Expeditie Robinson’ houdt jaar na jaar Nederland aan de buis gekluisterd. Keer op keer is het aftellen tot de finale en blijft het tot op het laatste moment spannend wie er met de winst naar huis gaat. Uiteraard wordt er al volop gespeculeerd, maar nu lijkt ‘de naam’ plots te zijn verklapt door radio-dj Igmar Felicia (29) en presentator Kaj van der Ree (27).

Gissen en gokken

Iedere week bespreken Kaj en Igmar in hun YouTube-programma de gebeurtenissen in het populaire survivalprogramma Nieuwspunt. Ze gissen wat af naar de grote winnaar van dit jubileumseizoen, maar praten de twee hier nou hun mond voorbij?

Mond voorbij gepraat

“Misschien kunnen we een uitspraak doen over wie we denken dat Expeditie Robinson wint, maar dan mag ik eigenlijk niet meedoen denk ik”, aldus Igmar. De Radio 538-dj heeft namelijk een relatie Fien Vermeulen (27), die zich in het programma langzaam ontpopt tot complotkoningin. “Nu heb je eigenlijk al teveel gezegd”, antwoordt Kaj, waarop igmar zich probeert te verschuilen achter het feit dat hij simpelweg niks mag zeggen.

Weet Igmar meer?

“Is het Fien? Het is Fien hè. Ja ik weet wie wint, het is Fien”, gaat Kaj verder. “Ik zeg niks, ik zeg echt helemaal niks”, blijft Igmar volhouden. De kans dat Igmar weet wie de finale gewonnen heeft, is klein. Enkel als zijn vriendin de finale daadwerkelijk gewonnen heeft óf gespeeld heeft, kán hij weten hoe de vork in de steel zit. Hoe het ook zij, we moeten gewoon iedere zondag blijven kijken hoe het spel verder verloopt.

Kan Fien écht de winnaar zijn?

Er zitten naar onze mening immers nog een paar goede kanshebbers tussen de overgebleven kandidaten. Hoe sterk Fien ook lijkt met al haar plannen en bondjes, het is nog maar de vraag of ze de steeds scherpere tactieken van haar medekandidaten zal overleven. Zangeres Shary-An ontpopte zich in de recentste uitzending onverwachts tot sleutelfiguur, maar ook Mariana heeft al een paar sneaky pracht-moves op haar Robinson-cv. Daarnaast zijn er sterke spelers als Tim, Akwasi en Hugo die het haar eveneens nog behoorlijk lastig kunnen én zullen maken.

