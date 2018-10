Oeps: heeft Meghan per ongeluk de exacte maand waarin ze bevalt onthuld?

De hele wereld was in rep en roer toen Meghan en Harry maandag bekendmaakten dat er een kleine royal in aantocht is. Het Britse koningshuis liet al los dat de baby in de lente ter wereld komt, maar Meghan lijkt nu haar mond voorbij gepraat te hebben over de exacte uitgerekende maand…

Gezellig onderonsje

Momenteel is het koninklijk paar in Australië voor een werkbezoek. Missy Higgings, een Australische singer-songwriter, mocht daar het stel ontmoeten en heeft een gezellig onderonsje gehad met de hertogin, waarbij Meghan ogenschijnlijk meer heeft losgelaten over haar zwangerschap.

Medelijden

Op haar eigen Instagram schrijft de zangeres: “Wat een eer de hedendaagse hertogin vandaag te mogen ontmoeten! Ze was zo’n lieverd. Ik zei dat ik medelijden had met het feit dat ze al deze meet-and-greets moest doen terwijl ze vier maanden zwanger was!” Zelf beviel Missy in augustus van een kindje, dus misschien dat Meghan daarom de Australische – als moeder tot moeder – in vertrouwen heeft genomen.

Rekensom

Met een beetje rekenen zou de royal baby van Meghan en Harry dus in de maand april ter wereld komen. Een vruchtbare maand voor de koninklijke familie: ook prins Louis, de jongste zoon van Kate en William, is dan jarig.

