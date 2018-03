Oeps: de tatoeage van Emma Watson bevat een spelfoutje

Emma Watson heeft na haar verschijning bij de Oscars op veel reacties kunnen rekenen via Twitter. Ze kwam namelijk de rode loper op met een gloednieuwe tatoeage op haar onderarm, waar een spelfoutje in te vinden was.

Ook tijdens de Oscars was #timesup een ding, en omdat het nog steeds actueel is, besloot Emma Watson de tekst op haar onderarm te laten zetten. Tijdelijk weliswaar, maar toch.

Apostrof vergeten

Op de arm van de Harry Potter-actrice was op de bewuste avond ‘Times Up’ te lezen, terwijl het ‘Time’s Up’ had moeten zijn. In de tekst was dus een apostrof vergeten. Opmerkelijk, vinden Twitteraars, gezien Emma bekend staat als een slim type dat naast haar carrière haar diploma aan de Oxford University heeft weten te behalen. Achteraf blijkt het – gelukkig voor de actrice – een plakplaatje te zijn en zal ze er dus snel weer vanaf zijn. Was het jou opgevallen?

Normally a massive fan of Emma Watson, but not sure about how I feel about that fringe – and that ‘tattoo’. pic.twitter.com/LRkIHorrbv — Eleni Paneras (@EleniPaneras) 5 maart 2018

Crying at Emma Watson’s “times up” tattoo, she just went from a 10 to a 4 — T (@tcoys91) 5 maart 2018

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP, Twitter