Oeps, Chantal Janzen maakt foutje op vakantie

Chantal Janzen is lekker op vakantie. Hoe zorgeloos de vakantie dan mag zijn, met zonnebaden moet iedereen opletten. De blondine was heerlijk in de zon gaan leggen, alleen vergat ze een klein puntje.

Via Stories deelt Chantal haar (herkenbare) foutje. “Spelende vrouw, wat heb je nu geleerd?”, zegt ze tegen zichzelf. “Niet vier dagen gaan zonnen in je badpak voordat je je bikini aandoet.” Op de foto zie je hoe de presentatrice en mega bruine benen heeft een spierwitte buik, whoeps! Gelukkig kan de presentatrice om haar foutje lachen. “Lijkt verdomme wel een panty”, grapt ze.

Badpak

Op haar Instagram kunnen we het bewuste badpak in actie zien. Ze deelde een mega lieve foto van haarzelf en haar zoontjes in het zwembad!

