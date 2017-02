OEI: Guus Meeuwis stopt met ‘The Voice of Holland’

Guus Meeuwis kan dit seizoen de overwinnende coach van ‘The Voice of Holland’ worden, want zijn kandidaat Thijs Pot zal vanavond het beste van zichzelf geven in de finale. Voor Meeuwis zal het echter bij deze enige keer blijven, want de zanger liet zopas weten dat hij het programma na vanavond vaarwel zegt.

Guus Meeuwis maakte deze ochtend bekend in de 538-radioshow van Edwin Evers dat hij na één seizoen de handdoek al in de ring gooit. “Ik heb er ontzettend van genoten en ik heb echt een wereldtijd gehad, maar ik zit volgend jaar niet in de stoel“, zei de coach. Guus maakte dit jaar zijn jurydebuut bij ‘The Voice of Holland‘, maar zegt het programma na één seizoen dus al vaarwel. De reden? Hij heeft dit jaar al enkele grote evenementen moeten laten schieten door zijn deelname als coach.

Sfeer

En hoewel hij het programma zeker wel gaat missen, is er geen plaats meer voor in zijn agenda. “Als je The Voice goed wil doen moet je er voor honderd procent voor gaan en dat gaat volgend jaar niet, omdat ik veel dingen zelf wil doen”, gaf Guus toe. “Ik ga wel een avond kijken omdat ik die sfeer niet kan missen. Maar ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat ik daar niet als surprise-act het podium op zal komen. De artiesten die er staan kunnen dat prima af zonder mij.”

Ook Waylon maakte in oktober zijn debuut als ‘The Voice’-coach, maar hij zal volgend seizoen opnieuw plaats nemen in de rode stoel. Ook Ali B en Sanne Hans keren terug in het achtste seizoen.

