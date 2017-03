OEI: Chaos bij concert Adele

Het is al de tweede keer dat een concert van Adele voor een grote chaos op de weg heeft gezorgd. Gisteravond stond de zangers in een uitverkocht Sydney’s Olympic Park, maar tienduizenden fans hadden moeite om het stadion te bereiken. De zangeres was dan ook geforceerd om haar concert later te laten beginnen.

Verkeersinfarct

Terwijl het concert al had moeten beginnen, was het stadion te Sidney nog vrij leeg. En dat is niet gebruikelijk voor Adele. De reden was dan ook niet dat er geen interesse voor het concert was, maar dat er zoveel verkeer was rondom het stadion, dat dit voor een zogenaamd verkeersinfarct zorgde.

Waarschuwing

Op social media kondigde de lokale politie eerder al aan dat het een goed idee was om met het openbaar vervoer naar het Olympic Park te komen en de auto te laten staan. Helaas bleken veel fans die advies niet ter harte te hebben genomen.

Fans

Fans die onderweg waren, deelden massaal foto’s en tweets van de imens lange files. “Reizen in Sydney is een grote grap!”, schreef Emily Jade op Facebook. “Adele en een muziekfestival allebei op een dag en dan zijn de treinen ook nog verstikkend.”

Ondanks dat Adele het concert drie kwartier later liet beginnen, was slechts 35 procent van de in totaal 95.000 bezoekers op tijd. What a shame!

Sydney, NSW / ANZ Stadium / Mar 10 A post shared by Adele (@adele) on Mar 10, 2017 at 9:14pm PST

Bron: Telegraaf

