Oscars 2017: Alle winnaars op een rij!

Afgelopen nacht stond het grootste filmspektakel van ’t jaar weer op het menu. Dé filmprijzen werden uitgereikt, tijdens de Oscars 2017. Zoals verwacht viel de romantische zwijmelfilm La La Land in de prijzen, maar Moonlight sleepte de oscar voor beste film in de wacht. Emma Stone werd voor haar hoofdrol in La La Land bekroond met een oscar voor beste actrice. Yay!



Twitter ging ook compleet los, toen bleek dat Ryan Gosling niet met zijn vrouw Eva Mendes op de rode loper verscheen. En toen er tijdens de show ineens een knappe blondine naast hem zat, kon het speculeren beginnen. Want wie was deze dame? Na een poos werd het duidelijk; de vrouw in kwestie was niemand minder dan de zús van Ryan; Mandi Gosling genaamd. Cute!

Ryan Gosling introducing these random people to his sister. This is hilarious. I adore him. My BFF Eva got a good one! #Oscars — Diana Rissetto (@Dianecdotes) February 27, 2017

Hieronder kun je het overzicht bekijken van álle winnaars van de Oscars 2017!

Beste Film

Moonlight

Beste Regisseur

Damien Chazelle – La La Land

Beste Actrice in een Hoofdrol

Emma Stone – La La Land

Beste Acteur in een Hoofdrol

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Beste Actrice in een Bijrol

Viola Davis – Fences

Beste Acteur in een Bijrol

Mahershala Ali – Moonlight

Beste Buitenlandse Film

The Salesman

Beste Originele Screenplay

Manchester by the Sea

Beste Adapted Screenplay

Moonlight

Beste Score

La La Land

Beste nummer

City of Stars (La La Land)

Beste Cinematografie

La La Land

Beste Documentaire

O.J.: Made in America

Beste Korte Documentaire

The White Helmets

Beste Korte Live-Action Film

Sing

Beste Animatiefilm

Zootopia – Byron Howard, Rich Moore and Clark Spencer

Beste Korte Animatiefilm

Piper – Alan Barillaro en Marc Sondheimer

Beste Geluidseffecten

Arrival – Sylvain Bellemare

Beste Film Editing

Hacksaw Ridge

Beste Visuele Effecten

The Jungle Book

Beste Productiedesign

La La Land

Beste Geluid

Hacksaw Ridge – Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie en Peter Grace

Beste Kostuums

Colleen Atwood – Fantastic Beasts and Where to Find Them

Beste Make-up en Haar

Suicide Squad

Lees ook: