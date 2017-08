Nostalgie: MTV Unplugged komt terug op televisie

Tijd voor een trip down memory lane. Er komen nieuwe afleveringen van MTV Unplugged! Dit meldt het Amerikaanse magazine Variety. In het muziekprogramma treden bekende bands en artiesten akoestisch op.

MTV begon met de succesvolle muziekreeks in 1989, toen het nog een echte muziekzender was. De laatste aflevering van MTV Unplugged komt uit 2000, maar daar komt snel verandering in. De eerste nieuwe aflevering wordt namelijk al op 8 september uitgezonden!

Shawn Mendes, bekend van de hit van Stitches, mag de nieuwe reeks openen. Het was even zoeken voor de zanger, vertelt hij. ‘We hebben flink moeten werken om de songs op de mooiste manier te brengen.’ Mendes hoopt dat zijn optreden ervoor zorgt dat mensen hem zullen zien als muzikant en zanger.

MTV Unplugged zorgde in de jaren tachtig en negentig voor een aantal inmiddels legendarische optredens. Zoals de show die Nirvana neerzette. Het album van de live-registratie werd een bestseller. Ook Bob Dylan, The Cure, R.E.M en Mariah Carey deden aan het programma mee.

Hieronder kun je het beroemde opreden van Nirvana bij MTV Unplugged bekijken.

