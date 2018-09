Nostalgie ten top: Kees & Co komt terug, mét Simone Kleinsma!

De komedieserie Kees & Co keert in het voorjaar van 2019 na bijna dertien jaar afwezigheid terug op televisie. RTL en Videoland werken aan een nieuwe reeks afleveringen waarin Simone Kleinsma opnieuw de hoofdrol speelt, bevestigt een woordvoerder van RTL.

Nog steeds een succesnummer

Kees & Co was jarenlang een groot succes voor RTL. De serie, over de dagelijkse beslommeringen van Kees (Kleinsma) en haar gezin, werd tussen 1997 en 2006 uitgezonden. Na acht seizoenen en bijna honderd afleveringen ging de stekker eruit. Nog altijd is de sitcom een van de best bekeken series op Videoland, waarop alle afleveringen terug te kijken zijn. Mede daardoor is besloten tot een nieuwe reeks.

Familieperikelen

Of ook de andere vaste gezichten terugkeren, is nog niet bekend. De complete cast wordt later bekendgemaakt. In alle seizoenen was Esther Roord te zien als buurvrouw Sonja en Victor Löw was in de laatste reeksen de nieuwe vriend van Kees. Zijn personage Frank had twee kinderen Mariël en Steven, gespeeld door Nikkie Plessen en Sascha Visser. Kees had zelf ook twee kinderen, Anne en Rudie, met haar inmiddels overleden man Ben (Rik Hoogendoorn). De kinderen, rollen van Amber Teterissa en Robin Tjon Pian Gi, verdwenen echter buiten beeld.

Eerder dit jaar keek RTL Boulevard met ‘Ben’ en ‘Anne’ terug op hun tijd in de serie:

