Hoera! NOS-nieuwslezeres Dieuwke Teertstra bevallen van eerste kindje

Beschuit met blauwe muisjes voor Dieuwke Teertstra! De NOS-nieuwslezeres heeft in de ochtendshow van Sander Hoogendoorn op NPO 3FM bekendgemaakt te zijn bevallen van haar eerste kindje.

Het jochie is een weekje te vroeg ter wereld gekomen, maar gelukkig is alles heel goed gegaan, zo vertelt Dieuwke. “Hij is woensdagochtend geboren, heel vroeg. Het is een jongen en hij heet Mika.”

Eerste foto

Op Instagram kunnen we al een eerste glimp van de pasgeboren spruit opvangen. “Soms slapen we samen, maar meestal kan ik alleen maar naar hem kijken”, schrijft de trotse moeder erbij.

Dry January

Teertstra maakte in januari bekend dat ze in verwachting was. Ze versprak zich destijds op de radio tijdens een gesprek over ‘dry January’, het voornemen van veel mensen om in januari geen alcohol te drinken. Omdat ze zwanger was dronk ze helemaal niet meer.

Bron & beeld: ANP, Instagram