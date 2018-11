Hoogzwangere Noortje Herlaar doet een boekje open over privéleven

Noortje Herlaar (33) heeft een druk bestaan als actrice. Maar nu de vriendin van Barry Atsma (45) hoogzwanger is, geeft ze toe een betere balans gevonden te hebben tussen werk en privé. ‘Ik prijs mezelf gelukkig dat ik een rijk privéleven heb kunnen opbouwen’, zegt ze in een interview met Veronica Magazine.

‘Mijn werk is een groot deel van wie ik ben en hoe ik me uit, en ik zou het erg missen als het er niet meer zou zijn’, zegt ze eerlijk. ‘Maar ik prijs me wel gelukkig dat ik een rijk privéleven heb kunnen opbouwen, waardoor veel andere dingen ook belangrijk werden en werk en privé meer in evenwicht kwamen. Dat is absoluut weleens anders geweest.’

Noortje zegt in hetzelfde interview dat haar leven voor een veel groter deel uit werk heeft bestaan. ‘Hierdoor leek mijn identiteit daar ook voor een veel groter deel mee samen te vallen’, aldus de actrice. ‘Dat is in deze levensfase gelukkig niet meer zo.’

Eerste kindje samen

Samen met Barry Atsma verwacht Herlaar haar eerste kindje, en als alles volgens schema verloopt, zal de baby volgende maand geboren worden. De acteur heeft al twee dochters (Zoë van 12 en Charley van 9) uit een eerdere relatie met actrice Izaira Kersten.

