Nooo! Deze acteur van ‘The Vampire Diaries’ is in het geheim getrouwd

Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat we afscheid hebben moeten nemen van ‘The Vampire Diaries’. De laatste aflevering van deze serie werd uitgezonden op 10 maart 2017. Maar het grote verlies houdt niet op: acteur Paul Wesley is in het geheim getrouwd.

Eerder moesten we al accepteren dat favoriete badboy Damon Salvatore, oftewel Ian Somerhalder, bezet is. Maar nu is de goodguy Stefan Salvatore, oftewel Paul Wesley, dus ook van de markt. Eerder deze week werd hij gespot met zijn vrouw Ines de Ramon gespot met een matchende trouwring om hun ringvinger. Vervolgens bleek dat ze elkaar in het geheim het jawoord hebben gegeven.

De twee hebben nog niet samen over de rode loper gelopen en laten op social media weinig los over hun relatie, die in juni 2018 openbaar werd toen ze samen gingen dineren in New York.

Het is niet niet het eerste huwelijk voor de Pools-Amerikaanse acteur. Tot 2013 was hij getrouwd met Torrey DeVitto, die hij had leren kennen op de set van de film ‘Killer Movie’. Zij kreeg later ook een rol in ‘The Vampire Diaries’ als Dr. Meredith Fell. Tot 2017 had Paul een relatie met de Australische actrice Phoebe Tonkin.

