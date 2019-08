Nóg slankere Patty Brard overladen met complimenten: ‘Niet normaal!’

Dat Patty Brard heel wat kilo’s kwijt is na haar gastric bypass, is inmiddels geen geheim meer. Maar op dit nieuwste kiekje lijkt de presentatrice slanker dan ooit!

In een prachtige blauwe jurk straalt Patty letterlijk van oor tot oor. “Op weg naar het hele verre zuiden! @talpa_network #televisie #zogoedalsnieuw”, schrijft ze bij het plaatje.

Complimenten

Ook haar volgers zijn onder de indruk van de transformatie van Brard. “Niet normaal 😍😍😍”, complimenteert acteur Jim Bakkum zijn collega. Een volger reageert: “Je ziet er fantastisch uit! En je straalt er ook bij, ik vind het allemaal zo knap van je!” Een ander merkt op: “Sjesus, wat zie jij er goed uit!👌💋”

Fit en gezond

Patty voelt zich na de transformatie weer fit en gezond, zo liet ze eerder weten in Margriet. “Ik heb geen last meer van mijn rug en mijn knieën. Ik kan weer trappen oprennen en ‘s ochtends het bed uit springen. Dat ik er nu zo uitzie, had ik in mijn stoutste dromen niet kunnen bedenken. Zonder overtollig vel of wat dan ook. Sporten helpt daar enorm bij. Ik heb geen zin in ‘troepjes’, in loshangende huid. Ik wil er alles aan doen om dit lijf gezond te krijgen en daarvoor train ik me gek. Het is een mindset.”

Gat in de lucht

Patty is trots op zichzelf. “Een traan heb ik niet gelaten om die transformatie. Liever spring ik een gat in de lucht. Dat veert tegenwoordig heel makkelijk, kan ik je vertellen.” Ook manlief Antoine heeft grote bewondering voor zijn vrouw. “Antoine heeft me door dik en dun gesteund, letterlijk en figuurlijk. Hij is ontzettend trots. Gisteren toen ik de trap af liep naar de keuken, zei hij met een glimlach van hier tot Tokio: ‘Jeetje, wat ben jij knap.’ Dat voelt fijn, hoor.”

