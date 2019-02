Comeback Krezip blijkt megahit: nóg een extra show in Ziggo Dome

Krezip geeft op donderdag 24 oktober nóg een extra concert in de Ziggo Dome. De kaarten voor de eerste twee optredens in Amsterdam waren vorige week binnen een mum van tijd uitverkocht. Daarop werd besloten om vandaag een derde optreden aan te kondigen.

Run op kaarten

Vorige week werd bekend dat de populaire Nederlandse band na tien jaar een comeback maakt met nieuwe muziek, een optreden op Pinkpop in juni en een reünieshow in de Ziggo Dome op 26 oktober. Die show was vrijdag binnen enkele minuten uitverkocht, waarna een tweede optreden werd gepland.

Hitmachine

Krezip brak in het jaar 2000 door na een optreden op Pinkpop en hun grootste hit I Would Stay haalde in Nederland en België de koppositie in de hitparades. In de jaren daarna bracht de band meerdere albums uit, en scoorden ze grote hits met onder meer Out Of My Bed, All My Life en Sweet Goodbyes. In 2009 besloot de band te stoppen.

Blijvertje?

Speciaal voor de vijftigste editie van Pinkpop besloot de band tien jaar na hun laatste optreden om éénmalig weer samen te komen. Dat lijkt nu ietwat uit de hand te gaan lopen. Krijgen de bandleden de smaak te pakken en wordt het een comeback van langere duur? We would stay, als we Krezip waren…

Drie keer scheepsrecht?

Geen kaarten bemachtigd voor de eerste twee concerten? Morgen krijg je een nieuwe kans. De voorverkoop voor de derde show begint dinsdag om 11.00 uur.

Bij een comeback hoort natuurlijk ook nieuwe muziek. Geniet van de nieuwe Krezip-single Lost Without You:

Bron: ANP | Beeld: ANP