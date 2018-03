Er komt nóg een seizoen Temptation Island (maar er zit een addertje onder het gras)

Het komt zo’n beetje iedere dag wel voorbij in een gesprek of op social media: het huidige, bijzonder spraakmakende seizoen van Temptation Island, waarvan vanavond (yehesss!) weer een nieuwe aflevering te zien is. Voor de fans hebben we goed nieuws, want RTL heeft een nieuw seizoen van de ultieme relatietest aangekondigd.

Lees ook

Even lachen: de grappigste tweets over Temptation Island aflevering 7

Niet op tv

Er zit echter wel een klein addertje onder het gras. De nieuwe afleveringen zullen namelijk niet op televisie te zien zijn, maar enkel op streamingdienst Videoland, waar abonnees van het huidige seizoen al steeds een aflevering vooruit kunnen kijken.

Slimme zet

Volgens een mediadeskundige is de keuze om het programma alleen beschikbaar te maken voor Videoland-abonnees puur tactisch, zo vertelt hij aan Shownieuws. “Als je verslaafd bent aan zo’n programma, dan is de kans groot dat je lid wordt enkel om dat programma te kunnen zien. En die abonnementsgelden zullen in de toekomst veel interessanter zijn voor RTL dan de reclamegelden”, verklaart hij. Daarnaast moet Videoland met ‘slechts’ 400.000 abonnees flink opboksen tegen concurrent Netflix, die in Nederland maar liefst twee miljoen abonnees heeft.

Geen VIP-editie

Ook meldt Shownieuws dat er definitief een streep is gezet door de plannen voor een VIP-editie van Temptation Island. Waar nog wel voldoende bekende Nederlanders werden gevonden die naakt op zoek gingen naar de ware liefde in Adam zkt. Eva, zouden er te weinig BN’ers te vinden zijn die hun relatie op het spel durven te zetten.

De opnames voor het nieuwe, extra seizoen van Temptation Island zullen in april plaats gaan vinden.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: RTL