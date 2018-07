Dat ze niet vies is van cosmetische ingrepen, heeft Nikkie de Jager – beter bekend als NikkieTutorials – nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar hoe zag de beautygoeroe er dan uit vóórdat ze aan zichzelf liet sleutelen?

Lees ook: Documentaire over NikkieTutorials in de maak: ‘Hier móet een camera op’

Als je NikkieTutorials ook maar een beetje volgt, weet je dat ze met een beetje make-up de meest indrukwekkende creaties kan maken. Zo weet ze niet alleen zichzelf van de bijzonderste make-uplooks te voorzien, maar heeft ze ook de nodige grootheden als Kim Kardashian en Drew Barrymore voor haar spiegel gehad.

Fillers

Als het om haar eigen looks gaat, gaat NikkieTutorials verder dan alleen een laagje make-up; in een eerder interview met Fred van Leer vertelde ze openhartig over haar cosmetische ingrepen. En nu zet ze die uitspraken kracht bij door een voor- en nafoto te delen op Instagram. ‘Thank God for puberty and fillers’, schrijft ze erbij.

No matter what

De miljoenen volgers van Nikkie reageren vol lof op het eerlijke kiekje. ‘Je bent mooi, Nikkie, no matter what!’, reageert iemand. ‘Ontzettend inspirerend. Je ziet er prachtig uit en het maakt helemaal niets uit dat je fillers hebt.’

THANK GOD FOR PUBERTY AND FILLERS 👽✨ Een bericht gedeeld door NikkieTutorials (@nikkietutorials) op 1 Jul 2018 om 2:57 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Grazia | Beeld: ANP, Instagram