NikkieTutorials is verliefd! ‘Dit is de jongen die mijn leven veranderde’

Nikkie de Jager, bekend van haar make-uptutorials op YouTube, heeft een relatie. Dat laat ze weten op Twitter met een foto waarop ze de hand van haar nieuwe vlam vasthoudt. Op Instagram deelt ze een foto van zichzelf en haar geliefde in het Rijksmuseum.

‘Mijn leven is veranderd’

“Ik wilde jullie laten weten dat mijn leven de afgelopen vier maanden is veranderd”, schrijft Nikkie bij de foto. “Ik weet dat ik nooit veel over mijn privéleven deel, maar dit moesten jullie wel weten!”, vervolgt ze met een paar verliefde emoji. Bij de foto op Instagram, die al eind oktober gemaakt is, schrijft ze nog: “Ontmoet de jongen die mijn leven heeft veranderd!”.

Dit is ‘m dan!

Een naam noemt ze niet, maar na een kleine zoektocht weten wij inmiddels dat het gaat om Dylan Drossaers, een knappe jongeman uit Eindhoven. Hoe oud de blonde love interest van de visagie-koningin is, is niet bekend. Wat we wel zeker weten, is dat Nikkie van oor tot oor straalt met Dylan, geluk dat ze dubbel en dwars verdient.

Bewogen jaar

2018 was een bijzonder pittig en bewogen jaar voor Nikkie. Ze verloor vorig voorjaar haar 14-jarige stiefbroertje aan kanker, besloot haar levensstijl te veranderen en viel maar liefst 23 kilo af en maakte bekend dat er een documentaire over haar in de maak is.

Vlogger en… Mol?

De Jager, die ruim 11,6 miljoen volgers op Instagram heeft, is momenteel wekelijks te zien in het nieuwe seizoen van Wie is de mol?. In 2017 won ze een Teen Choice Award en een Hashtag Award voor haar make-upvideo’s, die ze onder meer maakte met wereldsterren als Kim Kardashian, Drew Barrymore en Nicole Richie.

