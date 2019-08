Nikkie ‘Tutorials’ de Jager in geuren en kleuren over huwelijksaanzoek: ‘Het was perfect’

Nikkie de Jager, beter bekend als YouTuber NikkieTutorials, maakte vorige week prachtig nieuws bekend: haar geliefde Dylan ging op zijn knieën en natuurlijk zei ze volmondig ja. Haar volgers waren razend benieuwd naar het huwelijksaanzoek en daar vertelt de blondine nu alles over in een nieuwe YouTube-video.

Aan het begin van een nieuwe make-up tutorial zegt Nikkie in dat filmpje niet alleen een look na te bootsen uit de serie Euphoria, maar óók uit de doeken te doen over haar liefdesleven. “Ik had niet gedacht dat ik deze video zou maken, maar hier ben ik!”, aldus de enthousiaste blondine. “Bijna iedereen wil weten hoe het nou zit met Dylan en mij. Dus geef ik daar vandaag uitleg over terwijl ik mijn make-up doe.”

Vanaf het begin

Ze vertelt dat ze Dylan altijd al een aantrekkelijke jongen vond, maar de vonk niet meteen oversloeg tussen hen. “In het begin vond ik hem zelfs een beetje een lul, omdat hij niet of nauwelijks reageerde”, geeft Nikkie toe. Hij hield iedere keer afstand als ze elkaar tegen het lijf liepen, wat niet in goede aarde viel bij de YouTube-ster. Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw toen het gesprek over Nikkies manager ging. Dylan dacht namelijk dat hij een relatie met Nikkie had, waarop zij alleen maar verbaasd kon reageren. “Toen vond ik hem pas echt leuk”, horen we haar zeggen. Het balletje ging rollen en de twee gingen op meerdere dates: van bowlen tot een avondje naar de bioscoop. Na een paar weken vroeg hij haar verkering en de rest is geschiedenis: sinds begin dit jaar zijn de twee samen.

Weet je het zeker?

Onlangs is het stel naar Curaçao op vakantie geweest en vervolgens naar Italië. In het land van pasta’s, pizza’s én natuurlijk de liefde deed Dylan uiteindelijk het aanzoek. Dit begon met de vraag of ze iets uit haar tas wilde halen. “Toen ik me weer omdraaide, ging hij op zijn knieën”, vertelt ze. “Toen vroeg hij: ‘Wil je mijn vrouw zijn?’ En het eerste wat ik zei was: ‘Weet je het zeker?’ Dylan bevestigde en ik zei volmondig ja. Dat is hoe Dylan me ten huwelijk heeft gevraagd. Het was perfect.”

Liefde

In januari van dit jaar maakte Nikkie via Twitter bekend dat ze een relatie had. “Ik wilde jullie laten weten dat mijn leven de afgelopen vier maanden is veranderd”, schreef Nikkie bij een foto waarop ze de hand van haar vriend vasthoudt. “Ik weet dat ik nooit veel over mijn privéleven deel, maar dit moesten jullie wel weten!”

De tekst gaat verder onder de video.

Wereldsterren

De Jager, die ruim 12,4 miljoen volgers op Instagram heeft, deed mee aan het afgelopen seizoen van Wie is de mol?. In 2017 won ze een Teen Choice Award en een Hashtag Award voor haar make-upvideo’s, die ze onder meer maakte met wereldsterren als Kim Kardashian, Drew Barrymore en Nicole Richie.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP