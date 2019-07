Nikkie ‘Tutorials’ de Jager showt gewichtsverlies: ‘Ik ben zo trots op m’n lijf!’

Nikkie de Jager is het afgelopen jaar flink wat kilo’s kwijtgeraakt, en daar is ze maar wat trots op. De YouTube-sensatie deelt op Instagram haar indrukwekkende gewichtsverlies.

Hallo taille!

“Ik ben zo trots op mijn lichaam in deze outfit!”, laat ze enthousiast weten op Instagram. “Door de riem voel ik me heel krachtig.’ De boomerang krijgt honderdduizenden likes en enorm veel positieve reacties.

Afvallen

De makeupgoeroe was in december al 23 kilo afgevallen. Ze was gezonder gaan eten en trainde in een privé-sportschool. “Vroeger had ik een personal trainer en trainde ik met hem in zo’n grote sportschool. Dan schaamde ik me meestal diep: ik krijg een mega rood hoofd als ik heb gesport en dat haat ik, dus hield ik me in”, zei ze in een eerder interview.

