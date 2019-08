She said yes! Nikkie ‘Tutorials’ de Jager onthult verloving met foto van dé ring

Nikkie de Jager, op YouTube en sociale media bekend onder haar pseudoniem NikkieTutorials, is verloofd met haar vriend Dylan. De make-up-artieste maakt dat via sociale media bekend.



“YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES. YES”, schrijft Nikkie op Instagram en Twitter. Bij haar bericht staat een foto van de vlogger, die op een aan zee gelegen terras in het buitenland wordt gekust door haar vriend. Op een andere foto toont Nikkie de ring. Na het bericht volgt een reeks emoji’s, onder andere van een bruidspaar en een hartje.

Liefde

In januari van dit jaar maakte Nikkie via Twitter bekend dat ze een relatie had. “Ik wilde jullie laten weten dat mijn leven de afgelopen vier maanden is veranderd”, schreef Nikkie bij een foto waarop ze de hand van haar vriend vasthoudt. “Ik weet dat ik nooit veel over mijn privéleven deel, maar dit moesten jullie wel weten!”

Vlogger en… Mol?

De Jager, die ruim 12,4 miljoen volgers op Instagram heeft, deed mee aan het afgelopen seizoen van Wie is de mol?. In 2017 won ze een Teen Choice Award en een Hashtag Award voor haar make-upvideo’s, die ze onder meer maakte met wereldsterren als Kim Kardashian, Drew Barrymore en Nicole Richie.

