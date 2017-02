Nijntje-tekenaar Dick Bruna overleden

Dick Bruna, de geestelijke vader van Nijntje, is donderdagavond op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn uitgeverij vandaag bekend gemaakt.

Dick Bruna is rustig in zijn slaap overleden in zijn geboortestad Utrecht. Bruna laat zijn vrouw, drie kinderen en zes kleinkinderen na.

In 1955 maakte Dick Bruna het eerste boek over Nijntje. In de jaren die volgde maakte hij nog veel andere prentenboeken over Nijntje en andere figuren zoals Snuffie, Betje Big en Boris en Barbara Beer. In totaal heeft Bruna maar liefst 124 prentenboeken geschreven en geïllustreerd. Daarnaast ontwierp hij affiches en omslagen voor de Zwarte Beertjes Pocketboeken. Ook ontwierp Bruna voor diverse goede doelen zoals UNICEF, Wereld Aids Dag, Terres des Hommes, World Peace is Possible en Het Rode Kruis.

Van al Bruna’s werk is Nijntje toch wel het bekendste karakter. De verhalen over dit beroemde konijn zijn in meer dan 50 talen vertaald en de vertaling werd altijd streng gecontroleerd door Bruna. Omdat de naam Nijntje in veel andere talen moeilijk uit te spreken is staat ze buiten Nederland over het algemeen bekend onder de naam Miffy.

Kenmerkend voor de Nijntje-prentenboekjes van Dick Bruna is het gebruik van primaire kleuren en dikke lijnen. Ook opvallend is het feit dat de boekjes vierkant zijn. Dit werd door Bruna zelf bedacht omdat dit hem het perfecte formaat voor kinderhandjes leek.

Inmiddels zijn er niet alleen boeken over Nijntje, maar ook televisieseries en musicals en in 2013 kreeg het konijntje zelfs een eigen film. Nijntje heeft zo al een belangrijke rol gespeeld in het leven van vele generaties kinderen. In 2016 ontving Dick Bruna nog de Max Velthuijs-prijs voor zijn gehele oeuvre.

Bron: nijntje.pr.co / nu.nl