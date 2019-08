Valerio is eíndelijk verliefd: dít is zijn nieuwe vriendin

Eerder liet Valerio Zeno al doorschemeren dat hij een vriendin heeft, maar wie dat was, hield de presentator nog angstvallig geheim. Tot gisteravond, toen hij uit het niets een foto op Instagram deelde van zijn nieuwe vlam.

M-A-N-O-N

“Verliefd op elke letter”, schrijft hij bij de in een restaurant genomen foto. Geen naam, geen tag, verder helemaal niets. Maar na wat onderzoek door onze nieuwsgierige redactie zijn we erachter. Het bijschrift is een tekst uit het nummer Manon van De Jeugd van Tegenwoordig. Dat bood perspectief: we stuitten op de knappe brunette Manon Klerks in zijn volglijst. Ze woont in Amsterdam, maar komt oorspronkelijk uit Eindhoven.

‘Alles met haar is leuk’

Valerio vertelde eerder in een aflevering van Kunst van Genieten: “Ik vind alles met haar echt heel erg leuk. Als ik bijvoorbeeld mijn fiets vlakbij haar huis heb neergezet, dan merk ik dat ik sneller ga lopen. Dat gebeurt gewoon vanzelf, daar kan ik ook niks aan doen. Dus dat vind ik al leuk. En als we samen fietsen en ik ben onhandig en daardoor gaan we samen bijna onderuit, dan vind ik dat ook leuk.” O, smelt.

Dit bericht bekijken op Instagram Verliefd op elke letter Een bericht gedeeld door Valerio Zeno | Phalerieau (@phalerieau) op 12 Aug 2019 om 1:37 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram 👄 Powder room at the #Shed #shedhair Een bericht gedeeld door NOUS (@manon_klerks) op 14 Jun 2019 om 6:24 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram @thehoxtonhotel #france #oui #💋 Een bericht gedeeld door NOUS (@manon_klerks) op 14 Mei 2018 om 1:11 (PDT)

En voor de leuk nog even deze:

