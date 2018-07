Zien: dít is de nieuwe vriendin van Timtation

Hij brak het hart van Deborah Leemans in duizend stukjes én trapte met open ogen in de val van Cherish: Tim Wauters, oud-deelnemer van ‘Temptation Island’ die zichzelf liever Timtation noemt. Maar door het spelletje van de verleidster lijkt hij de hoop in de liefde niet verloren te zijn, want de 31-jarige Belg heeft wederom een nieuwe vriendin.

Met Deborah wilde hij ‘huisje, tuintje, kindje’, op Cherish was hij na een aantal dagen tot over zijn oren verliefd (lees: geobsedeerd) en eenmaal terug in België – na het ‘Temptation Island’-avontuur op Thailand – had-ie weer een nieuwe relatie die niet lang standhield. Maar Tim zou Tim niet zijn als hij niet alweer van de markt is. En hij is dan ook geen vrijgezel meer, zo laat hij zelf weten via social media.

Relatiestatus

Op Facebook heeft Timtation zijn status veranderd in ‘heeft een relatie met Dorien Haesevoets’, een 21-jarig meisje dat best iets weg heeft van verleidster Cherish. Kijk en oordeel zelf:

Bron: Telegraaf | Beeld: RTL, Instagram