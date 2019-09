‘Dit is de nieuwe vlam van Donny Roelvink’ (en ze lijkt ‘precies’ op ex Amijé)

Het lijkt erop dat Donny Roelvink (21) weer gelukkig is in de liefde. De spierbundel deelt een innige foto met een brunette. Eén ding valt op: de dame in kwestie heeft wel wat weg van zijn ex Amijé.

Donny lijkt als een blok te zijn gevallen voor Janice Blok, een influencer en zangeres. “Jij bent anders”, schrijft hij bij het romantische kiekje. Meer woorden maakt hij er niet aan vuil. Fans zijn dolblij voor de realityster en gunnen hem het liefdesgeluk. Maar wat ook opvalt, is dat Janice veel weg heeft van zijn ex Amijé. “Lijkt precies op z’n ex”, luidt een reactie. “Het is net Amijé”, schrijft een andere fan.

Schone schijn?

Toch is niet iedereen overtuigd van Donny’s nieuwe liefde. “Volgens mij is dit gewoon voor zijn nieuwe nummer, ze zat in zijn clip, gewoon promotie”, reageert een Instagramvolger. Of de Roelvinktelg daadwerkelijk smoorverliefd is, zal de tijd moeten uitwijzen.

Relatiebreuk

Donny en Amijé, die samen meededen aan Temptation Island VIPS, gingen in april uit elkaar. “Het ding is: ik ben jong, ik wil leven. Ik ben met heel veel dingen tegelijk bezig. Op dit moment wil ik dat alleen ervaren. Dat is de reden waarom Amijé en ik uit elkaar zijn”, vertelde hij destijds in een interview. Toch hebben de twee niet gezamenlijk besloten om uit elkaar te gaan. “Ik heb het uitgemaakt. Amijé is een prachtige, lieve meid. Daar heeft het absoluut niet aangelegen. Het heeft echt te maken met mijn leeftijd en alles wat er in mijn leven gebeurt. Als jij 21 zou zijn en in mijn schoenen stond, dan zou je begrijpen waarom ik op sommige vlakken momenten voor mezelf nodig heb. Laten we eerlijk zijn: ik ben anders dan menig jongen van mijn leeftijd.”

Dit bericht bekijken op Instagram Jij bent anders Een bericht gedeeld door Donny Roelvink. ⁶𓅓 (@donnyroelvink) op 17 Sep 2019 om 4:00 (PDT)

