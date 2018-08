Dít is de (bijzonder knappe) nieuwe vriend van model Sylvia Geersen

Sylvia Geersen (32) is weer gelukkig in de liefde. Het Rotterdamse model is gevallen voor de charmes van collega-model Robin Pijls. De knappe brunette maakte het nieuws zelf bekend op Instagram.

Lees ook

Sprookjeshuwelijk Sylvia Geersen tóch voorbij

Dit is ‘m dan!

‘Mijn liefde, ik mis je’, schreef Sylvia bij een foto in haar Instagram Stories. Daarnaast deelde ze een plaatje met haar nieuwe liefde bij de opening van een winkel in Amsterdam.

Stralende Sylvia

In een interview met RTL Boulevard laat het model weten dat ze helemaal in de wolken is. “Het is wel gewoon serieus. Ik ben helemaal dol op hem en word helemaal gelukkig van hem. Ik straal weer”, vertelt ze. Ook onthult ze dat zij en Robin nu bijna drie maanden samen zijn.

Enge ex

Fijn nieuws dus voor Sylvia, nadat haar huwelijk met de Mexicaan Rogelio Castro Martinez klapte. In mei dit jaar vertelde ze aan de pers dat ze nog altijd door haar ex-man werd gestalkt.



(Instagram Sylvia Geersen)

🌞 Een bericht gedeeld door Robin Pijls (@robinpijls) op 16 Jul 2018 om 9:27 (PDT)

🧘🏽‍♂️🐩💨 Een bericht gedeeld door Robin Pijls (@robinpijls) op 11 Aug 2018 om 2:05 (PDT)

🦆 Een bericht gedeeld door Robin Pijls (@robinpijls) op 31 Mei 2018 om 9:56 (PDT)

Happy woman’s day 🤸🏾‍♂️🤳🏾💃🏽 xoxo Een bericht gedeeld door Robin Pijls (@robinpijls) op 8 Mrt 2018 om 8:16 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram