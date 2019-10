Verrassend: ‘Déze rapper is de nieuwe liefde van Adele’

Slechts enkele weken nadat haar scheiding is afgerond, lijkt het liefdesleven van Adele weer op te bloeien. Dat meldt The Sun op basis van bronnen.

Vriend of ‘vriend’?

Volgens de boulevardkrant heeft de zangeres het heel gezellig met de Britse rapper Skepta en zouden ze al enkele malen op date zijn geweest. De 31-jarige Adele en Skepta (37) zijn al enkele jaren bevriend, maar de laatste tijd brengen ze steeds meer tijd met elkaar door, weten intimi.

Bekende Brit

Skepta is Nederland niet bijster bekend, maar in ‘de scene’ zeker geen nobody. De beste man heeft maar liefst twee miljoen volgers op Instagram.

Scheiding

Afgelopen april maakte Adele bekend dat ze na een huwelijk van zeven jaar zou gaan scheiden van haar man Simon Konecki. De twee hebben samen een zoon.

De man in kwestie:

Dit bericht bekijken op Instagram ALYX FOREVER @sperzphoto 🇫🇷 Een bericht gedeeld door Skepta (@skeptagram) op 26 Jun 2019 om 5:38 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram STARS ALIGN @ Paris Fashion Week ✨✨✨ @virgilabloh @headieone Een bericht gedeeld door Skepta (@skeptagram) op 20 Jun 2019 om 1:12 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Another day another blessing @placesplusfaces Een bericht gedeeld door Skepta (@skeptagram) op 3 Sep 2019 om 4:13 (PDT)

Adele:

