Zien: dít is de nieuwe 24-jarige vlam van Gordon

Het einde van het jaar lijkt er rooskleurig uit te zien voor Gordon (50). De presentator heeft namelijk een nieuwe liefde – de 24-jarige Ryk du Preez – die hij vorige week meenam naar Masters of LXRY.

Hoewel Gordon de lippen stijf op elkaar houdt, heeft zijn Zuid-Afrikaanse vriend een boekje opengedaan tegenover Story. ‘Ik heb hem een maand geleden tijdens het uitgaan in Kaapstad leren kennen’, vertelt hij. ‘Ik was samen met mijn tweelingbroer op stap en toen Gordon ons zag, vloog hij meteen op ons af. Wow, er zijn er twee van jullie! riep hij, waarna we aan de praat raakten. Mijn broer is hetero, vandaar dat Gordon de meeste interesse had in mij. Het klikte al vrij snel tussen ons.’

Amsterdam

Na hun ontmoeting hielden de twee telefonisch contact en vroeg Gordon al gauw of Ryk naar Amsterdam kwam. ‘Dat wilde ik wel, waarna Gordon me over heeft laten vliegen uit Kaapstad’, verklapt hij. ‘Ik heb vervolgens een aantal nachten bij Gordon doorgebracht en ben voorgesteld aan veel van zijn vrienden en familieleden.’ Toch is er volgens het 24-jarige model nog geen sprake van een officiële relatie. ‘We voelen een duidelijke klik en verbintenis met elkaar. Later deze maand zie ik Gordon weer, dan komt hij naar Kaapstad. Daar zullen we samen de jaarwisseling beleven.’

Bron: Story | Beeld: ANP, Instagram