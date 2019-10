Volgende klap voor Bibian Mentel: nieuwe tumor ontdekt, bestralen geen optie

Bij Bibian Mentel is opnieuw een tumor ontdekt. Het gezwel in haar onderrug is al dusdanig groot dat bestralen geen optie meer is. De voormalig snowboardster moet daarom weer een zware operatie ondergaan. Wel is ze zaterdag gewoon te zien in de finale van ‘Dancing With The Stars’, zo meldt haar man Edwin op Facebook.

‘Weer die kutkanker’

“Het leven is mooi, maar ook keihard. Na de euforie van afgelopen zaterdag, waarbij Bibian en Joost op een geweldige manier een ticket wisten te veroveren voor de finale van DWTS, kwam maandag de man met de moker weer voorbij”, schrijft Edwin. “Weer die kutkanker. In een wervel vlak boven de stellage in haar onderrug. De tumor is al dermate groot dat bestralen geen optie meer is en dus zal Bibian eind november weer een zware operatie moeten ondergaan.”

Kanker niet te stoppen

De kanker lijkt volgens Edwin niet meer te stoppen. “Diverse uitzaaiingen in Bibian haar longen en ook in haar skelet groeien ondanks de medicijnen langzaam maar gestaag door en nu dus wederom een tumor in een rugwervel.

Bibian danst gewoon door

Bibian, die had gehoopt op een wat langere pauze, zal ondanks deze tegenslag gewoon deelnemen aan de finale van DWTS. In overleg met haar specialisten is er gekeken wat wel en wat niet een risico zou kunnen opleveren bij het dansen.” De finale van het RTL 4-programma gaat zaterdag tussen Bibian, Samantha Steenwijk, Anouk Hoogendijk en Barrie Stevens.

Genieten zolang het kan

Voormalig snowboardkampioen Bibian kreeg afgelopen zomer te horen dat ze voor de elfde (!) keer kanker heeft. In gesprek met Art Rooijakkers en Katja Schuurman vertelde ze daarna in Zomer met Art dat ze het zonde vindt om bij te pakken neer te gaan zitten. “Zolang ik me goed voel, kies ik ervoor om iedere dag te blijven genieten. Uiteindelijk weet niemand wanneer het leven eindig is. Ik heb een lieve man en drie hele lieve kinderen. Daar wil ik leuke dingen mee doen en van genieten zolang het kan.”

Laatste Kerst

Haar man Edwin Spee voegde daar aan toe: “We beseffen dat dit nieuws dit keer slechter is dan andere keren. We maken ons echt grote zorgen. We hebben het de kinderen aan het begin van de vakantie verteld en gezegd: het zou best kunnen dat het dit jaar mama’s laatste Kerst wordt.”

