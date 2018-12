‘Nieuwe Tijden’-cast komt samen en herdenkt collega Désirée Viola (26)

Afgelopen weekend is het treurige nieuws naar buiten gebracht dat Desirée Viola op 26-jarige leeftijd uit het leven is gestapt. Haar collega’s van ‘Nieuwe Tijden’ zijn dinsdagavond voor het eerst samen gekomen sinds het overlijden van de actrice en staan stil bij het grote verlies.

Cecilia Adorée, beter bekend als Tiffy Koster uit de spin-off van GTST, heeft een foto gedeeld van de ‘reünie’. ‘Zo fijn weer samen zijn met deze liefsten’, schrijft ze erbij. Op de foto is te zien hoe ze onder andere met Soy Kroon, Holly Mae Brood en Vajèn van den Bosch aan een tafel zit.

Niet alleen Cecilia maar ook Soy, die de rol van Sil Selmhorst vertolkt, staat op Instagram stil bij het samenzijn en het gemis van hun collega. ‘Delen is fijn’, aldus de acteur. ‘Zeker nu. Désirée, in ons hart.’

Désirée

Désirée Viola was in Nederland bekend van haar rol als Fien Poirier in ‘Nieuwe Tijden’, de spin-off van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’. Verder kenden veel Belgische kinderen haar als prinses Roos van de Studio 100-reeks Prinsessia op tv-zender Ketnet. Ook speelde zij in de Belgische jeugdsoap Galaxy Park. Op 7 december 2018 is de actrice overleden; ze koos er zelf voor uit het leven te stappen.

Denk je aan aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open,ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

