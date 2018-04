Déze nieuwe Nederlandse dramaserie wordt de opvolger van ‘Penoza’

De afgelopen jaren zaten we ieder najaar op de zondagavond aan de buis gekluisterd voor het oerspannende Penoza. Afgelopen seizoen was helaas het laatste en dus is het hoog tijd voor een waardige opvolger. En dít lijkt ‘m te worden…

Ik weet wie je bent…

De KRO-NCRV heeft vandaag de nieuwe dramaserie Ik weet wie je bent, over een strafrechtadvocaat, aangekondigd. De hoofdrol in de serie is voor acteur Daan Schuurmans, die tevens de sterren van de hemel speelt in het spannende Nieuwe Buren. Ik weet wie je bent moet vanaf eind augustus op NPO3 te zien zijn en staat geprogrammeerd op de zondagavond, op het tijdslot waar de afgelopen jaren Penoza te zien was.

Topcast

Andere grote rollen in de serie zijn voor Ariane Schluter (Lucia de B.), Sophie van Winden (Overspel), Gaite Jansen (De 12 van Oldenheim), Jaap Spijkers (Moordvrouw), Alex Hendrickx (Petticoat), Ali Ben Horsting (Moordvrouw) en Melody Klaver (Brasserie Valentijn).

Verdachte nummer één

In de serie volgen we de succesvolle strafrechtadvocaat Daniel Elias. Hij runt samen met een zakenpartner een prestigieus advocatenkantoor en is getrouwd met Alize, in het dagelijks leven rechter. Wanneer Elias een auto-ongeluk krijgt, kan hij zich niet meer herinneren wie hij is en wat er is gebeurd. Als in het wrak van zijn auto bloedsporen worden gevonden van zijn verdwenen nichtje, lijkt Elias de belangrijkste verdachte.

In the making

De opnamen van Ik weet wie jij bent zijn deze maand van start gegaan. De serie telt zestien afleveringen en wordt geregisseerd door Hanro Smitsman (Vlucht HS13) en Thomas Korthals Altes (Petticoat). Het is een remake van de succesvolle Spaanse serie Sé Quién Eres. Voor de Nederlandse versie is het scenario bewerkt door Maarten Lebens (Lijn 32, Voetbalmaffia).

