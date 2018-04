Déze nieuwe serie van de makers van Riverdale wordt je nieuwe verslaving

In 2012 namen we met pijn in ons hart afscheid van serie-favoriet Gossip Girl en vorig jaar viel het doek voor die andere grote tv-hit: Pretty Little Liars. Zeg eerlijk: ook jij mist jouw ‘vriendinnen’ uit beide series nog weleens. Gelukkig hebben we fantastisch nieuws voor je; er is een nieuwe serie in aantocht met hoofdrolspelers uit beide programma’s. Extra fijn: de makers van de populaire Netflix Original Riverdale zitten achter het nieuwe project.

Bekende gezichten

Pluspunt, op pluspunt, op pluspunt, dus. De hoofdrol in de serie genaamd You is voor acteur Penn Badgley, beter bekend als lonely boy Dan Humphrey uit Gossip Girl, die hierin een behoorlijke enge creep speelt. Ook is er een hoofdrol weggelegd voor Shay Mitchell, Emily Fields in Pretty Little Liars. Verder maken Elizabeth Lial (Once Upon A Time) en John Stamos (Full House) ook deel uit van de cast.

Psychologische thriller

You, waarvan de eerste trailer deze week is verschenen, is gebaseerd op het gelijknamige boek van Caroline Kepnes. De psychologische thrillerserie gaat over het leven van de obsessieve maar briljante boekwinkel-eigenaar Joe Goldberg (Penn). In het tien afleveringen tellende eerste seizoen zien we hoe Joe het internet en social media gebruikt om de meest intieme details te achterhalen van het meisje, Beck, op wie hij een obsessieve crush heeft – Gossip Girl-flashback, anyone? Shay zal de rol van Peach Salinger spelen, de Queen Bee van het vriendinnengroepje van Beck dat het haar missie maakt om juist Joe te veroveren.

Binge-request

You gaat op 9 september in première op de Amerikaanse televisie. Wanneer we de serie in Nederland kunnen gaan kijken, is nog niet bekend. Netflix, Videoland, al onze hoop is op jullie gevestigd. Pretty please?

Beeld: Lifetime