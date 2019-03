Zien! Deze nieuwe Nederlandse thrillerserie zit barstensvol knappe mannen

De AVROTROS heeft vandaag bekendgemaakt dat we vanaf volgend jaar een nieuwe verslaving rijker zijn: de spannende nieuwe thrillerserie ‘Commando’s’, dat een eventueel tekort aan mannelijk schoon in je leven in één klap oplost.

Hi there, handsome

Onder anderen Werner Kolf (Wolf), Kay Greidanus (Riphagen, Zwaar verliefd!) en Egbert-Jan Weeber (Brasserie Valentijn) spelen hoofdrollen in Commando’s, een nieuwe tiendelige NPO-serie die in het voorjaar van 2020 te zien zal zijn. Ook Teun Kuilboer (Smeris, Mannenharten), Chiem Vreeken (Voetbalmaffia) en Bilal Wahib (Mocro Maffia) hebben een hoofdrol bemachtigd.

Nieuwe oorlog

In Commando’s wordt oud-commando John de Koning (Kolf), die getraumatiseerd is door een mislukte missie in Nigeria, geconfronteerd met een moordenaar die zijn voormalige strijdmakkers probeert te elimineren. Hij gaat het gevecht aan, maar belandt in een oorlog waarin hij zijn maten, zijn gezin en zichzelf dreigt te verliezen.

Filmen onder de zon

De tiendelige thriller wordt geregisseerd door Iván López Núñez en Hanro Smitsman. Commando’s wordt geproduceerd door NL Film in samenwerking met AVROTROS. De opnames zijn maandag van start gegaan in de omgeving van Johannesburg in Zuid-Afrika. Naast Zuid-Afrika wordt de serie ook in Nederland en België opgenomen.

Dit bericht bekijken op Instagram #cirqueexcentrique #mugshot #julianmaiwald Een bericht gedeeld door Egbert-Jan Weeber (@egbert_jan_weeber) op 29 Jan 2019 om 10:39 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram @lofficielnl 👀 Een bericht gedeeld door Bilal el mehdi wahib (@bilalwahib) op 24 Mrt 2019 om 3:23 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Back to the old school!! Film dingen.. Een bericht gedeeld door Werner Kolf (@wernerkolf) op 5 Aug 2016 om 5:34 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Zuid Afrika ❤️ Wie weet wat we filmen? 💫🍀⚓️ Een bericht gedeeld door Teun Kuilboer (@teunkuilboer) op 25 Mrt 2019 om 1:03 (PDT)

Bron: ANP | Beeld: iStock