Na Gordon en Giel Beelen wordt déze BN’er verbaal afgemaakt in een nieuwe ‘Roast’

Na Gordon en Giel Beelen is het komende december tijd voor een gloednieuwe editie van Comedy Centrals ‘The Roast’ – in dé feestmaand een programma dat de ultieme kerstgedachte draagt (#LOL). Met een geinige video heeft doorgewinterde ‘roaster’ Peter Pannekoek zojuist bekendgemaakt wie er komende editie aan de schandpaal genageld wordt.

‘De messen zijn geslepen’

Dit is niemand minder dan… Johnny de Mol. Hij is de volgende bekende Nederlander die eraan moet geloven. “Het is een enorme eer dat ik na Gordon en Giel Beelen de derde Roastee ben”, reageert Johnny. “Ik heb een waanzinnig mooi en heftig leven gehad. Het is nu tijd om in het reine te komen en het verleden achter me te laten. Ik ben er klaar voor, de messen zijn geslepen.”

‘De derde is het kutst’

Cabaretier Peter Pannekoek zal wederom één van de BN’ers zijn die Johnny onder handen neemt. Wie de presentator nog meer op de korrel nemen, wordt later bekendgemaakt. “Het wordt mijn derde Roast. Bij elke trilogie is de derde het kutst, daarom is Johnny de Mol nu aan de beurt”, zet Pannekoek – volgens Comedy Central een Roast-junkie – de toon.

Finaal afbranden

“Ik heb er zin in”, gaat de cabaretier verder. “Het is de minst populaire van De Mol-familie en dat is knap. Ik verheug me er enorm op en het wordt hoog tijd dat deze zogenaamde goedzak eens finaal afgebrand gaat worden.”

‘De ideale Roast-kandidaat’

Wanneer The Roast of Johnny de Mol wordt uitgezonden, is nog niet bekend. De opnamen vinden op 10 december plaats. Volgens Comedy Central is Johnny “een ideale Roast-kandidaat”. “Nederland is fan van Johnny maar tegelijkertijd hebben we ook vooroordelen”, zegt Judith Peters van de zender. “De kans om Johnny de Mol te roasten, die laat je natuurlijk niet lopen!”

