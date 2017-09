Nieuwe reallifesoap ‘mooi document’ voor André Hazes

André Hazes noemt zijn reallifesoap Ik haal alles uit mijn leven, ‘een mooi document’. In de serie zijn de voorbereidingen naar zijn reeks Ahoy-concerten te volgen zijn. Toch is de soap, die vanaf vrijdagavond bij SBS6 te zien is, ook meer dan dat voor de 23-jarige zanger.

‘Ik ben toch veel onderweg en we zitten vaak ’s avonds en ’s nachts in de auto. Dan kan het zomaar je einde zijn, als we even heel diep gaan”, zegt Hazes tegen BuzzE. ‘Als dat gebeurt, dan hebben we in ieder geval deze beelden nog en kan mijn zoon zien wie zijn vader was.’

‘Dit zijn beelden die we altijd zullen bewaren’, zegt Monique Westenberg, Andrés vriendin. ‘Ik weet hoeveel André heeft aan de beelden van zijn vader en hemzelf als klein jochie.’ Monique ziet nog een ander voordeel nu zij, André en hun naasten door cameraploegen worden gevolgd. ‘We zijn natuurlijk niet altijd samen, het is ook leuk om te zien wat de ander doet als jij er niet bij bent of hoe het met de kleine gaat als hij bij oma is.’

Kardashians

Omdat André ook als kind al werd gefilmd, was het voor hem geen enkel probleem dat hij 24 uur per dag gevolgd werd door camera’s. ‘Ik vond het helemaal niet moeilijk mezelf te zijn, ik zou het verschrikkelijk vinden als ik een rol moet spelen. En ik weet ook niet beter, ik ben in mijn leven meer wel dan niet gefilmd.’

Dat was voor Monique wel anders, zij moest ‘de eerste dagen wel even wennen’. ‘Maar ik ben nu al zo gewend aan die camera dat het helemaal niet meer opvalt dat die er is. Ik kan ook echt mezelf zijn in het bijzijn van de camera’s.’

De Kim Kardashian van de Lage Landen ziet Monique zichzelf niet worden. ‘Nee joh, daar zijn wij veel te nuchter voor’, lacht ze. ‘Wij zien het ook meer als een docusoap dan een reallifesoap, het is meer een documentaire over ons leven. Ik kijk soms naar de Kardashians en zie ze dan met z’n allen op de bank hangen en slap ouwehoeren. Wij hebben echt een verhaal te vertellen.’

