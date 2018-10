Gordon geeft stokje door: dit wordt de nieuwe presentatrice van ‘Hotter than my daughter’

Denk je aan ‘Hotter than my daughter’, denk je aan Gordon. Maar binnenkort zien we niet hem, maar Patty Brard terug als gezicht van het programma. De brunette gaat het presentatiestokje overnemen en belooft de show nieuw leven in te blazen.

De 63-jarige tv-persoonlijkheid gaat naar eigen zeggen ‘Hotter than my daughter’ iets serieuzer insteken dan Gordon. ‘Achter elke uitdossing zit een verhaal, ik wil heel graag weten waarom de vrouwen voelen dat ze er zo bij moeten lopen’, zegt Patty bij RTL Boulevard. Ook nieuw is dat moeders hun dochters op kunnen geven; voorgaande seizoenen was het alleen mogelijk om als dochter je moeder aan te melden.

Vertrouwen

Voorganger Gordon heeft alle vertrouwen in de presentatrice, zo laat hij weten in een videoboodschap. ‘Wat leuk dat je dat mag doen, wat enig! Ik weet zeker dat je het als geen ander kan. Veel succes en geniet vooral van alle leuke vrouwen die je tegenkomt op je pad.’

