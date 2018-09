Dít wordt de nieuwe presentator van ‘Over mijn lijk’

Patrick Lodiers gaf een aantal jaar geleden het stokje over aan Valerio Zeno en vanaf het nieuwe seizoen is het de taak aan Tim Hofman om het programma ‘Over mijn lijk’ te presenteren. ‘Ik beloof dat het bijzonder wordt’, laat hij weten.

Lees ook: Tim Hofman ziekenhuis ingeslagen tijdens opnames programma

Op Instagram deelt Tim een foto met een van de kandidaten die in het nieuwe seizoen te zien is. ‘Ik ga het mooiste programma van de Nederlandse televisie maken’, schrijft de presentator. ‘Trots (op kandidaat Mirjam naast mij, bijvoorbeeld), vereerd en ik beloof dat het bijzonder wordt. In 2019 te zien op NPO1.’

Valerio verlaat BNNVARA

Voormalig ‘Over mijn lijk’-presentator Valerio neemt hiermee niet alleen afscheid van het programma, maar na 10 jaar ook van BNNVARA. In het statement staat ‘dat de wegen van de omroep en de presentator de laatste jaren uit elkaar zijn gegroeid’. Een amusementsprogramma stond hoog op het lijstje van de 34-jarige presentator en dj, maar dat zat er helaas niet in. ‘Het is niet zo dat ik stampvoetend het pand heb verlaten omdat ik geen show kreeg’, vertelt hij aan RTL Boulevard. ‘Sterker nog, ik wilde graag nog een seizoen van ‘Over mijn lijk’ maken. Desnoods freelance, maar dat mocht niet. We zijn met name de laatste twee jaar uit elkaar gegroeid, dat soort dingen gebeuren.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Over mijn lijk, Instagram