Wordt deze oud-kandidaat de nieuwe presentator van ‘Expeditie Robinson’?

Sinds bekend is dat Dennis Weening in het vervolg niet meer te zien zal zijn als presentator van ‘Expeditie Robinson’, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zo is al meerdere keren ter sprake gekomen dat Art Rooijakkers het stokje over zou nemen, al heeft hij laten weten nog geen ja te hebben gezegd.

Lees ook: Dít is de boete die ‘Expeditie Robinson’-kandidaten krijgen als ze hun mond voorbij praten

Wie wel staat te springen om het bloedstollende programma te presenteren? Na zijn deelname aan ‘Expeditie Robinson’ in 2017, zou Kaj Gorgels het ooit wel willen doen, zo vertelt de YouTuber deze week in VIVA.

Temptation Island VIPS

Een andere droom van Kaj, een eigen theatershow, is al uitgekomen. En als we de 28-jarige presentator mogen geloven, komt er een (yes!) vervolg op het eerste seizoen van ‘Temptation Island VIPS’. ‘Dat heeft krankzinnig goed gescoord. Verder lijkt het me leuk om een programma in de trant van ‘Je zal het maar hebben’ te presenteren. En ik hoop nog een aantal stevige programma’s te maken voor Videoland.’

Privé

Op privévlak schuift hij zijn plannen meer op de lange baan. ‘Ik zou wel een keer met iemand iets willen opbouwen, dat lijkt me mooi. Maar dan moet ik een heel duidelijke ja voelen, het moet voor honderd procent kloppen. Huisje-boompje-beestje: voor mij is het nog veel te vroeg om daar over na te denken.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP