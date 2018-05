Fan van ‘Bridesmaids’? Dat móet je de nieuwe Netflix-film ‘Ibiza’ zien

Voor de mannen was er The Hangover, de vrouwen kregen de film Bridesmaids voorgeschoteld; vijf vrouwen die zó’n ongelooflijke bende maken van een vrijgezellenfeest dat je 125 minuten lang in een scheur voor de buis ligt. Ook zo hard gelachen om deze briljante komedie uit 2011? Dan is de spiksplinternieuwe Netflix-film Ibiza écht iets voor jou.

Girls trip!

De film, met Girls-actrice Gillian Jacobs in de hoofdrol, vertelt het verhaal van Harper, een 30-something Amerikaanse die op haar werk enorm ondergewaardeerd wordt. Wanneer ze voor het eerst gevraagd wordt voor een zakenreis, besluit ze haar twee beste vriendinnen mee te nemen.

Heerlijke puinzooi

Je begrijpt: die business trip naar Barcelona loopt – de titel voorspelt al weinig goeds voor het verblijf in de Spaanse stad – allesbehalve zoals gepland en draait uit op één groot – maar bijzonder vermakelijk – fiasco. Onder meer één van de heetste dj’s van Spanje, gespeeld door Game of Thrones ‘King of the North’ Richard Madden, gooit roet in het eten als Harper als een blok voor hem valt.

Ibiza zie je vanaf 25 mei op Netflix. Kom vast in de (vakantie/zomer/feest)stemming met de veelbelovende trailer:

Beeld: Netflix