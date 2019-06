Yes! Ook níeuwe muziek van Beyoncé in live-action versie ‘The Lion King’

Dé film waar we met z’n allen níet op kunnen wachten dit jaar is natuurlijk de live action-versie van ‘The Lion King’. Mede vanwege het aandeel van Beyoncé ‘the lion Queen B’ Knowles, die de rol van Simba’s love interest Nala vertolkt. We hoopten dat de zangeres ook zingend te horen zou zijn in de film, wat vorige week werd bevestigd toen de eerste seconden van haar versie van Can You Feel The Love Tonight verschenen. Maar, er is meer!

Nieuwe muziek!

Op de soundtrack van The Lion King staat een nieuw liedje van Beyoncé. Dat heeft Jon Favreau, de regisseur van de live-action remake van de film, maandag bekendgemaakt.

Dit móet wel een meesterlijk lied worden

Beyoncé werkte voor het nieuwe nummer samen met het team van de bekende filmcomponist Hans Zimmer, verklaarde Favreau tegenover filmsite Fandango. “Ze hebben allemaal hard gewerkt om naast alle originele liedjes ook nog nieuwe muziek toe te voegen, dat er daardoor heel natuurlijk bijpast”, aldus de regisseur. Zimmer componeerde muziek voor meer dan 150 soundtracks waaronder grootse producties als Gladiator, Pearl Harbor, Pirates of the Caribbean, The Da Vinci Code, The Dark Knight-trilogie, Inception, Interstellar én de originele versie van The Lion King, waarmee hij een Oscar won.

Beste soundtrack ooit

Op de onlangs bekendgemaakte lijst met liedjes op de soundtrack staat ook nieuw werk van Elton John, dat Never Too Late heet. De Britse zanger schreef samen met Tim Rice de meeste liedjes voor het album uit 1994, dat nog steeds de best verkochte soundtrack van een animatiefilm ooit is.

De nieuwe versie van The Lion King is vanaf 17 juli in de bioscoop te zien.

Het nieuwste spotje van de film waarin we Beyoncé voor het eerst de klassieker van Elton John horen zingen:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram | Beeld: ANP