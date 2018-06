Dolverliefde Sylvie Meis toont nieuwe vriend op Roland Garros: dit is ‘m!

Sylvie Meis en haar nieuwe vriend, de Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar, steken hun liefde voor elkaar niet langer onder stoelen of banken. Gisteren bezochten ze samen de finale van het tennistoernooi Roland Garros, waar de pers hen eindelijk goed in beeld kreeg.

‘Geen verstoppertje meer’

De veertigjarige Sylvie Meis speelt niet langer verstoppertje, concludeert het Duitse blad Gala bij het beschrijven van de foto’s van het verliefde paar op de tribunes in Parijs. Daar zagen ze samen hoe Rafael Nadal in de finale zijn tegenstander Dominic Thiem versloeg.

Onderonsje met ‘Rafael’

Na de finale was Sylvie aanwezig bij het diner en ging ze op de foto met de kampioen, zo blijkt uit haar Instagram Stories. De 32-jarige Rafael Nadal schreef het toernooi in Parijs voor de elfde keer op zijn naam. Hij is goed bevriend met de nieuwe vlam van Sylvie Meis. Hij is met Manuel Campos Guallar mede-eigenaar van het luxe restaurant Zela op Ibiza.

