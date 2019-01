Knap koppel: dit is de nieuwe liefde van Ferry Doedens

Ferry Doedens (28) heeft weer vlinders in zijn buik. De Goede tijden, slechte tijden-acteur bevestigde donderdag de geruchten dat zijn relatie met Nuno Azevedo op de klippen is gelopen. Ook liet hij weten tot over zijn oren verliefd te zijn op Raphael Perachi Vieira, die al meermaals op social media opdook aan Ferry’s zijde.

Lees ook: Ferry Doedens rouwt om overleden ‘GTST’-echtgenoot Dave Mantel (37)

‘Na zes mooie jaren hebben Nuno en ik gezamenlijk besloten om ieder ons eigen weg te gaan’, liet Ferry weten. ‘We gaan uit elkaar als goede vrienden en kijken terug op een mooie periode.’ Geruchten dat de soapie weer single was, deden al langer de ronde. Nuno vertrok vorig jaar naar India om in de leer te gaan bij een yogaschool. Ferry ontkende de breuk destijds en zei dat het slechts om een pauze ging.

Wicked

Ferry leerde Nuno kennen toen ze samen in de musical Wicked stonden. ‘Hij speelde de aap en ik de prins’, vertelde de acteur jaren geleden. Hoewel Ferry een relatie had met Nuno toen de soapie kampte met een cocaïneverslaving, kreeg Nuno daar volgens Ferry niets van mee. ‘Ik wist het zo goed te verbergen en durfde niet eerlijk te zijn. Ik durfde het niet te vertellen uit schaamte’, verklaarde Ferry in september 2015 in Van der Vorst ziet sterren. Eind van dat jaar, nadat de acteur in Thailand was afgekickt, besloten de mannen te gaan samenwonen.

Nieuwe liefde

Hoe Ferry zijn nieuwe liefde Raphael heeft leren kennen, is niet bekend. Alles wat de soapie aan RTL Boulevard over zijn nieuwe vlam liet weten is dat het ‘heel pril’ is. ‘Maar Raphael en ik zijn enorm verliefd op elkaar.’

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Een bericht gedeeld door RAPHA | PERACHI (@raphaperachi) op 3 Jan 2019 om 10:28 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door RAPHA | PERACHI (@raphaperachi) op 4 Dec 2018 om 3:42 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst & beeld: ANP