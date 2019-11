‘Nieuwe liefde André Hazes is Bridget Maasland’

“Sinds kort heb ik inderdaad contact met Bridget Maasland en we onderzoeken of we het leuk vinden samen”, aldus André. “Uit respect naar de moeder van onze zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen.”

Meer dan leuk

Ook het management van Bridget laat aan RTL Boulevard weten dat de twee elkaar meer dan leuk vinden. “Ze kennen elkaar nog niet zo lang en er is zeker sprake van het feit dat ze elkaar meer dan gewoon leuk vinden. Het is echter wel een privékwestie waar ook kinderen in het spel zijn en ze vraagt daarom ook de tijd om zelf rustig te kunnen kijken hoe deze relatie zich ontwikkelt”, aldus de manager van Bridget.

Monique liet zaterdag al doorschemeren dat André gevoelens heeft voor een andere vrouw “waar hij een tijdje contact mee heeft”. “Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker”, stelde ze. Eerder zaterdag maakte André zelf bekend dat de relatie tussen hem en Monique definitief voorbij was.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP